Слепынский Никифор Титович 1839 — найти родственников по фамилии на Familio
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Слепынский Никифор Титович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Слепынский Тит Алексеевич

Мать: Слепынская Акилина Карповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сляпынская Матрена Андреевна

Бракосочетание
1876

Жена: Слепынская (Куликова) Александра Тимофеевна

Рождение ребёнка
1878

Сын: Слепынский Иван Никифорович

Мать ребёнка: Слепынская (Куликова) Александра Тимофеевна

Рождение ребёнка
1882

Сын: Слепынский Григорий Никифорович

Мать ребёнка: Слепынская (Куликова) Александра Тимофеевна

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Слепынская Александра Никифоровна

Мать ребёнка: Слепынская (Куликова) Александра Тимофеевна

Рождение ребёнка
Около 1887

Дочь: Одиноченкова - Пантюшина (Слепынская) Прасковья Никифоровна

Мать ребёнка: Слепынская (Куликова) Александра Тимофеевна

д.Шапкино Брянский уезд
Рождение ребёнка
1890

Сын: Слепынский Парфен Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1892

Сын: Слепынский Тит Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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