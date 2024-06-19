Слепынский Никифор Титович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
1876
Рождение ребёнка
1878
Сын: Слепынский Иван Никифорович
Мать ребёнка: Слепынская (Куликова) Александра Тимофеевна
Рождение ребёнка
1882
Сын: Слепынский Григорий Никифорович
Мать ребёнка: Слепынская (Куликова) Александра Тимофеевна
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Слепынская Александра Никифоровна
Мать ребёнка: Слепынская (Куликова) Александра Тимофеевна
Рождение ребёнка
Около 1887
Дочь: Одиноченкова - Пантюшина (Слепынская) Прасковья Никифоровна
Мать ребёнка: Слепынская (Куликова) Александра Тимофеевна
д.Шапкино Брянский уезд
Рождение ребёнка
1890
Сын: Слепынский Парфен Никифорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1892
Сын: Слепынский Тит Никифорович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно