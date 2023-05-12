Слепынский Парфен Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСлепынский Парфен Никифорович

Слепынский Парфен Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Слепынский Никифор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.05.1911

Сын: Слепынский Федор Парфенович

Мать ребёнка: Слепынская Александра Семеновна

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Слепынская Мария Парфеновна

Мать ребёнка: Слепынская Александра Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Слепынская Александра Семеновна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close