Слепынский Парфен Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Слепынский Никифор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.05.1911
Сын: Слепынский Федор Парфенович
Мать ребёнка: Слепынская Александра Семеновна
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Слепынская Мария Парфеновна
Мать ребёнка: Слепынская Александра Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно