Слепынский Федор Парфенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.05.1911
Дата смерти26.12.1976
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1911
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Слепынская Евдокия
Рождение ребёнка
1930
Сын: Слепынский Сергей Федорович
Мать ребёнка: Слепынская Евдокия
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Слепынская Клавдия Федоровна
Мать ребёнка: Слепынская Евдокия
Рождение ребёнка
1938
Сын: Слепынский Николай Федорович
Мать ребёнка: Слепынская Евдокия
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Слепынская Татьяна Федоровна
Мать ребёнка: Слепынская Евдокия
Рождение ребёнка
1941
Сын: Слепынский Михаил Федорович
Мать ребёнка: Слепынская Евдокия
Рождение ребёнка
1943
Дочь: Слепынская Александра Федоровна
Мать ребёнка: Слепынская Евдокия
Смерть
26.12.1976