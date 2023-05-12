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Слепынский Федор Парфенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.05.1911

Дата смерти

26.12.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1911

Отец: Слепынский Парфен Никифорович

Мать: Слепынская Александра Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Слепынская Евдокия

Рождение ребёнка
1930

Сын: Слепынский Сергей Федорович

Мать ребёнка: Слепынская Евдокия

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Слепынская Клавдия Федоровна

Мать ребёнка: Слепынская Евдокия

Рождение ребёнка
1938

Сын: Слепынский Николай Федорович

Мать ребёнка: Слепынская Евдокия

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Слепынская Татьяна Федоровна

Мать ребёнка: Слепынская Евдокия

Рождение ребёнка
1941

Сын: Слепынский Михаил Федорович

Мать ребёнка: Слепынская Евдокия

Рождение ребёнка
1943

Дочь: Слепынская Александра Федоровна

Мать ребёнка: Слепынская Евдокия

Смерть
26.12.1976

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