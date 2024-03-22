Домна Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домна Тимофеева

Место рождения

Новая Вьевка, Киреевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1740 г.р.

Дети

Около 1762 г.р.
Около 1764 г.р.
Около 1779 г.р.

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Новая Вьевка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Филипп Акимов

Отец ребёнка: Аким Абрамов

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1764

Дочь: Авдотья Акимова

Отец ребёнка: Аким Абрамов

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Алексей Акимов

Отец ребёнка: Аким Абрамов

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аким Абрамов

Смерть
Неизвестно
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