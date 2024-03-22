Домна Тимофеева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1743
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743
Рождение ребёнка
Около 1762
Сын: Филипп Акимов
Отец ребёнка: Аким Абрамов
Рождение ребёнка
Около 1764
Дочь: Авдотья Акимова
Отец ребёнка: Аким Абрамов
Рождение ребёнка
Около 1779
Сын: Алексей Акимов
Отец ребёнка: Аким Абрамов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аким Абрамов
Смерть
Неизвестно