Алексей Акимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1779
Дата смерти27.01.1850 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779
Отец: Аким Абрамов
Мать: Домна Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1801
Сын: Фёдор Алексеев
Мать ребёнка: Пелагея Лукьянова
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Николай Алексеев
Мать ребёнка: Пелагея Лукьянова
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Иван Алексеев
Мать ребёнка: Пелагея Лукьянова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Лукьянова
Смерть
27.01.1850 ст.
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область