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Алексей Акимов

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Место рождения

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область

Дата рождения

Около 1779

Дата смерти

27.01.1850 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1740 г.р.

Мать

Около 1743 г.р.

Жена

Около 1778 г.р.

Дети

Около 1801 г.р.
Около 1803 г.р.
Около 1805 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779

Отец: Аким Абрамов

Мать: Домна Тимофеева

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Фёдор Алексеев

Мать ребёнка: Пелагея Лукьянова

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Николай Алексеев

Мать ребёнка: Пелагея Лукьянова

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Иван Алексеев

Мать ребёнка: Пелагея Лукьянова

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Лукьянова

Смерть
27.01.1850 ст.
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
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