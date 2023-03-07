Аким Абрамов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1740
Дата смерти1798
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740
Отец: Абрам Алексеев
Мать: Прасковья Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1762
Сын: Филипп Акимов
Мать ребёнка: Домна Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1764
Дочь: Авдотья Акимова
Мать ребёнка: Домна Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1779
Сын: Алексей Акимов
Мать ребёнка: Домна Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домна Тимофеева
Смерть
1798