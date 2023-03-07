Аким Абрамов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАким Абрамов

Аким Абрамов

avatar

Место рождения

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область

Дата рождения

Около 1740

Дата смерти

1798

Пол

Мужской

Отец

Около 1709 г.р.

Мать

Около 1723 г.р.

Жена

Около 1743 г.р.

Дети

Около 1762 г.р.
Около 1764 г.р.
Около 1779 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740

Отец: Абрам Алексеев

Мать: Прасковья Яковлева

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Филипп Акимов

Мать ребёнка: Домна Тимофеева

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1764

Дочь: Авдотья Акимова

Мать ребёнка: Домна Тимофеева

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Алексей Акимов

Мать ребёнка: Домна Тимофеева

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домна Тимофеева

Смерть
1798
Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close