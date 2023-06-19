Филипп Акимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1762
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762
Отец: Аким Абрамов
Мать: Домна Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1782
Сын: Пётр Филиппов
Мать ребёнка: Лукерья Филиппова
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: Марья Филиппова
Мать ребёнка: Лукерья Филиппова
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Аграфена Филиппова
Мать ребёнка: Лукерья Филиппова
Рождение ребёнка
Около 1792
Сын: Симеон Филиппов
Мать ребёнка: Лукерья Филиппова
Призыв на военную службу
1794
в рекруты
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукерья Филиппова
Смерть
Неизвестно