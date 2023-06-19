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Филипп Акимов

Место рождения

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область

Дата рождения

Около 1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1740 г.р.

Мать

Около 1743 г.р.

Жена

Около 1761 г.р.

Дети

Около 1782 г.р.
Около 1786 г.р.
Около 1790 г.р.
Около 1792 г.р.

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762

Отец: Аким Абрамов

Мать: Домна Тимофеева

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Пётр Филиппов

Мать ребёнка: Лукерья Филиппова

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Марья Филиппова

Мать ребёнка: Лукерья Филиппова

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Аграфена Филиппова

Мать ребёнка: Лукерья Филиппова

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Симеон Филиппов

Мать ребёнка: Лукерья Филиппова

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Призыв на военную службу
1794
в рекруты
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукерья Филиппова

Смерть
Неизвестно