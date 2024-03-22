Лукерья Филиппова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1761
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761
Рождение ребёнка
Около 1782
Сын: Пётр Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Акимов
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: Марья Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Акимов
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Аграфена Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Акимов
Рождение ребёнка
Около 1792
Сын: Симеон Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Акимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филипп Акимов
Смерть
Неизвестно