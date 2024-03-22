Лукерья Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукерья Филиппова

Место рождения

Крутое, Ленинский район, Тульская область

Дата рождения

Около 1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1762 г.р.

Дети

Около 1782 г.р.
Около 1786 г.р.
Около 1790 г.р.
Около 1792 г.р.

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Крутое, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Пётр Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Акимов

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Марья Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Акимов

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Аграфена Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Акимов

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Симеон Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Акимов

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филипп Акимов

Смерть
Неизвестно
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