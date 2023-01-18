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Веремеенко Яков Елисеевич

Место рождения

Крупейки, Лоевский район, Гомельская область

Дата рождения

1907

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Веремеенко Елисей

Мать: не указана

Крупейки, Лоевский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Мать ребёнка: Веремеенко ((предп.) Крупейченко) Ксения Федотовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Веремеенко ((предп.) Крупейченко) Ксения Федотовна

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Гончарова (Веремеенко) Прасковья Яковлевна

Мать ребёнка: Веремеенко ((предп.) Крупейченко) Ксения Федотовна

Крупейки, Лоевский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
27.09.1935

Сын: Веремеенко Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Веремеенко ((предп.) Крупейченко) Ксения Федотовна

Крупейки, Лоевский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Беспалова (Веремеенко) Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Веремеенко ((предп.) Крупейченко) Ксения Федотовна

Крупейки, Лоевский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1943

Дочь: Овчинникова (Веремеенко) Ольга Яковлевна

Мать ребёнка: Веремеенко ((предп.) Крупейченко) Ксения Федотовна

Крупейки, Лоевский район, Гомельская область
Военная служба
15.11.1943
Лоев, Лоевский район, Гомельская область
Смерть
1944
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно

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