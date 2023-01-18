Веремеенко Яков Елисеевич
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смерти1944
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Веремеенко Елисей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: ?
Мать ребёнка: Веремеенко ((предп.) Крупейченко) Ксения Федотовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Гончарова (Веремеенко) Прасковья Яковлевна
Мать ребёнка: Веремеенко ((предп.) Крупейченко) Ксения Федотовна
Рождение ребёнка
27.09.1935
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Беспалова (Веремеенко) Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Веремеенко ((предп.) Крупейченко) Ксения Федотовна
Рождение ребёнка
1943
Дочь: Овчинникова (Веремеенко) Ольга Яковлевна
Мать ребёнка: Веремеенко ((предп.) Крупейченко) Ксения Федотовна
Военная служба
15.11.1943
Лоев, Лоевский район, Гомельская область
Смерть
1944
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно