Веремеенко Василий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения27.09.1935
Дата смерти13.03.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1935
Рождение ребёнка
14.08.1963
Рождение ребёнка
14.05.1968
Рождение ребёнка
10.05.1974
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Веремеенко Нина Ивановна
Смерть
13.03.1991
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно