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Веремеенко Василий Яковлевич

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Место рождения

Крупейки, Лоевский район, Гомельская область

Дата рождения

27.09.1935

Дата смерти

13.03.1991

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1907 г.р.

Жена

1937 г.р.

Дети

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Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1935

Отец: Веремеенко Яков Елисеевич

Мать: Веремеенко Ксения Федотовна

Крупейки, Лоевский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
14.08.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Веремеенко Нина Ивановна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
14.05.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Веремеенко Нина Ивановна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
10.05.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Веремеенко Нина Ивановна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Веремеенко Нина Ивановна

Смерть
13.03.1991
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Тольятти, Тольятти, Самарская область
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