Веремеенко ((предп.) Крупейченко) Ксения Федотовна
Место рождения
Дата рождения17.02.1907
Дата смерти14.07.1979
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1907
Отец: (предп.) Крупейченко Федот
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Гончарова Прасковья Яковлевна
Отец ребёнка: Веремеенко Яков Елисеевич
Рождение ребёнка
27.09.1935
Сын: Веремеенко Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Веремеенко Яков Елисеевич
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Беспалова Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Веремеенко Яков Елисеевич
Рождение ребёнка
1943
Дочь: Овчинникова Ольга Яковлевна
Отец ребёнка: Веремеенко Яков Елисеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: ?
Отец ребёнка: Веремеенко Яков Елисеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.07.1979
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно