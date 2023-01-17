Веремеенко ((предп.) Крупейченко) Ксения Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веремеенко ((предп.) Крупейченко) Ксения Федотовна

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Место рождения

Крупейки, Лоевский район, Гомельская область

Дата рождения

17.02.1907

Дата смерти

14.07.1979

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1907

Отец: (предп.) Крупейченко Федот

Мать: не указана

Крупейки, Лоевский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Гончарова Прасковья Яковлевна

Отец ребёнка: Веремеенко Яков Елисеевич

Крупейки, Лоевский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
27.09.1935

Сын: Веремеенко Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Веремеенко Яков Елисеевич

Крупейки, Лоевский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Беспалова Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Веремеенко Яков Елисеевич

Крупейки, Лоевский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1943

Дочь: Овчинникова Ольга Яковлевна

Отец ребёнка: Веремеенко Яков Елисеевич

Крупейки, Лоевский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Отец ребёнка: Веремеенко Яков Елисеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Веремеенко Яков Елисеевич

Смерть
14.07.1979
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Тольятти, Тольятти, Самарская область
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