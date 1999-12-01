Гончарова (Веремеенко) Прасковья Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1932
Дата смертиВычислено ?.12.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Рождение ребёнка
22.12.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гончаров Виктор
г. Нурек, Таджикская ССР, СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гончаров Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гончаров Константин Викторович
Отец ребёнка: Гончаров Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гончаров Виктор
Смерть
Вычислено ?.12.1999
г. Душанбе, Таджикистан
Причина смерти: Сердечный приступ