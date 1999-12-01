Гончарова (Веремеенко) Прасковья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончарова (Веремеенко) Прасковья Яковлевна

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Место рождения

Крупейки, Лоевский район, Гомельская область

Дата рождения

1932

Дата смерти

Вычислено ?.12.1999

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

1907 г.р.

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Веремеенко Яков Елисеевич

Мать: Веремеенко Ксения Федотовна

Крупейки, Лоевский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
22.12.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гончаров Виктор

г. Нурек, Таджикская ССР, СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гончаров Виктор

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гончаров Константин Викторович

Отец ребёнка: Гончаров Виктор

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гончаров Виктор

Смерть
Вычислено ?.12.1999
г. Душанбе, Таджикистан
Причина смерти: Сердечный приступ
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