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Калинин Иван Васильев

Место рождения

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Калинин Василий Трофимов

Мать: Калинина Прасковья

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Калинин Ермолай Иванов

Мать ребёнка: Калинина Лукерья Ефимова

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Калинин Казьма Иванов

Мать ребёнка: Калинина Лукерья Ефимова

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Калинин Леонтий Иванов

Мать ребёнка: Калинина Лукерья Ефимова

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Пелагея Иванова

Мать ребёнка: Калинина Лукерья Ефимова

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Калинин Никифор Иванов

Мать ребёнка: Калинина Лукерья Ефимова

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Калинин Алексей Иванов

Мать ребёнка: Калинина Лукерья Ефимова

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Анастасия Иванова

Мать ребёнка: Калинина Лукерья Ефимова

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Надежда Иванова

Мать ребёнка: Калинина Лукерья Ефимова

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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