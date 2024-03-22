Калинин Иван Васильев
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Калинин Василий Трофимов
Мать: Калинина Прасковья
Рождение ребёнка
1818
Мать ребёнка: Калинина Лукерья Ефимова
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Калинина Лукерья Ефимова
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: Калинина Лукерья Ефимова
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Пелагея Иванова
Мать ребёнка: Калинина Лукерья Ефимова
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Калинина Лукерья Ефимова
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Калинина Лукерья Ефимова
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Анастасия Иванова
Мать ребёнка: Калинина Лукерья Ефимова
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Надежда Иванова
Мать ребёнка: Калинина Лукерья Ефимова
Смерть
Неизвестно