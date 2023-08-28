Калинина Лукерья Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Калинин Иван Васильев
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Калинин Иван Васильев
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Калинин Иван Васильев
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Пелагея Иванова
Отец ребёнка: Калинин Иван Васильев
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Калинин Иван Васильев
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Калинин Иван Васильев
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Анастасия Иванова
Отец ребёнка: Калинин Иван Васильев
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Надежда Иванова
Отец ребёнка: Калинин Иван Васильев
Смерть
Неизвестно