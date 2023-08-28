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Калинина Лукерья Ефимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Сын: Калинин Ермолай Иванов

Отец ребёнка: Калинин Иван Васильев

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Калинин Казьма Иванов

Отец ребёнка: Калинин Иван Васильев

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Калинин Леонтий Иванов

Отец ребёнка: Калинин Иван Васильев

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Пелагея Иванова

Отец ребёнка: Калинин Иван Васильев

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Калинин Никифор Иванов

Отец ребёнка: Калинин Иван Васильев

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Калинин Алексей Иванов

Отец ребёнка: Калинин Иван Васильев

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Анастасия Иванова

Отец ребёнка: Калинин Иван Васильев

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Надежда Иванова

Отец ребёнка: Калинин Иван Васильев

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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