Калинин Никифор Иванов
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Калинин Иван Васильев
Мать: Калинина Лукерья Ефимова
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Степанида Никифорова
Мать ребёнка: Калинина Аксинья Кондратова
Рождение ребёнка
1866
Мать ребёнка: Калинина Аксинья Кондратова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калинин Афанасий Никифоров
Мать ребёнка: Калинина Аксинья Кондратова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Калинина Аксинья Кондратова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно