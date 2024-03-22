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Калинин Никифор Иванов

Место рождения

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Калинин Иван Васильев

Мать: Калинина Лукерья Ефимова

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Степанида Никифорова

Мать ребёнка: Калинина Аксинья Кондратова

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Калинин Павел Никифоров

Мать ребёнка: Калинина Аксинья Кондратова

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калинин Афанасий Никифоров

Мать ребёнка: Калинина Аксинья Кондратова

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калинин Иван Никифоров

Мать ребёнка: Калинина Аксинья Кондратова

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калинина Аксинья Кондратова

Смерть
Неизвестно
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