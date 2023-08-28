Калинина Аксинья Кондратова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Степанида Никифорова
Отец ребёнка: Калинин Никифор Иванов
Рождение ребёнка
1866
Отец ребёнка: Калинин Никифор Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калинин Афанасий Никифоров
Отец ребёнка: Калинин Никифор Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Калинин Никифор Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно