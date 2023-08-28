Калинина Аксинья Кондратова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинина Аксинья Кондратова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Степанида Никифорова

Отец ребёнка: Калинин Никифор Иванов

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Калинин Павел Никифоров

Отец ребёнка: Калинин Никифор Иванов

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калинин Афанасий Никифоров

Отец ребёнка: Калинин Никифор Иванов

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калинин Иван Никифоров

Отец ребёнка: Калинин Никифор Иванов

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калинин Никифор Иванов

Смерть
Неизвестно
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