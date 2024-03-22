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Калинин Казьма Иванов

Место рождения

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Калинин Иван Васильев

Мать: Калинина Лукерья Ефимова

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
29.07.1850

Сын: Калинин Василий Казьмин (первый)

Мать ребёнка: Калинина Ульяния Васильева

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Калинин Никита Казьмин

Мать ребёнка: Калинина Ульяния Васильева

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Калинин Василий Казьмин (второй)

Мать ребёнка: Калинина Ульяния Васильева

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Комова Евдокия Казьмина

Мать ребёнка: Калинина Ульяния Васильева

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калинин Павел Казьмин

Мать ребёнка: Калинина Ульяния Васильева

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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