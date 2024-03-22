Калинин Казьма Иванов
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Калинин Иван Васильев
Мать: Калинина Лукерья Ефимова
Рождение ребёнка
29.07.1850
Сын: Калинин Василий Казьмин (первый)
Мать ребёнка: Калинина Ульяния Васильева
Рождение ребёнка
1861
Мать ребёнка: Калинина Ульяния Васильева
Рождение ребёнка
1863
Сын: Калинин Василий Казьмин (второй)
Мать ребёнка: Калинина Ульяния Васильева
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Комова Евдокия Казьмина
Мать ребёнка: Калинина Ульяния Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Калинина Ульяния Васильева
Смерть
Неизвестно