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Калинина Ульяния Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.07.1850

Сын: Калинин Василий Казьмин (первый)

Отец ребёнка: Калинин Казьма Иванов

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Калинин Никита Казьмин

Отец ребёнка: Калинин Казьма Иванов

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Калинин Василий Казьмин (второй)

Отец ребёнка: Калинин Казьма Иванов

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Комова Евдокия Казьмина

Отец ребёнка: Калинин Казьма Иванов

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калинин Павел Казьмин

Отец ребёнка: Калинин Казьма Иванов

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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