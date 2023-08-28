Калинина Ульяния Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.07.1850
Сын: Калинин Василий Казьмин (первый)
Отец ребёнка: Калинин Казьма Иванов
Рождение ребёнка
1861
Отец ребёнка: Калинин Казьма Иванов
Рождение ребёнка
1863
Сын: Калинин Василий Казьмин (второй)
Отец ребёнка: Калинин Казьма Иванов
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Комова Евдокия Казьмина
Отец ребёнка: Калинин Казьма Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Калинин Казьма Иванов
Смерть
Неизвестно