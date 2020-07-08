Муравьева (Корниенко) Раиса
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.03.1942
Дата смерти08.07.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1942
Отец: Корниенко Филипп
Мать: Корниенко Ксения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Муравьев Владимир
Рождение ребёнка
16.10.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Муравьев Владимир
Смерть
08.07.2020