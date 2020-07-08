Муравьева (Корниенко) Раиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМуравьева (Корниенко) Раиса

Муравьева (Корниенко) Раиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.03.1942

Дата смерти

08.07.2020

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1942

Отец: Корниенко Филипп

Мать: Корниенко Ксения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Муравьев Владимир

Рождение ребёнка
16.10.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Муравьев Владимир

Смерть
08.07.2020

Мы используем куки для улучшения работы сайта.