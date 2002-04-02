Муравьев Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти02.04.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Муравьев Семён
Мать: Муравьева Галина
Рождение ребёнка
16.10.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Муравьева Раиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Муравьева Раиса
Смерть
02.04.2002