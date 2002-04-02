Муравьев Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муравьев Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

02.04.2002

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Муравьев Семён

Мать: Муравьева Галина

Рождение ребёнка
16.10.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Муравьева Раиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Муравьева Раиса

Смерть
02.04.2002
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