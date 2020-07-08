Корниенко Ксения
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.03.1942
Дочь: Муравьева Раиса
Отец ребёнка: Корниенко Филипп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корниенко Виктор
Отец ребёнка: Корниенко Филипп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера
Отец ребёнка: Корниенко Филипп
Смерть
Неизвестно