Корниенко Филипп — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корниенко Филипп

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корниенко Виктор

Мать ребёнка: Корниенко Ксения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Корниенко) Вера

Мать ребёнка: Корниенко Ксения

Рождение ребёнка
25.03.1942

Дочь: Муравьева (Корниенко) Раиса

Мать ребёнка: Корниенко Ксения

Смерть
Неизвестно

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