Корниенко Филипп
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корниенко Виктор
Мать ребёнка: Корниенко Ксения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Корниенко) Вера
Мать ребёнка: Корниенко Ксения
Рождение ребёнка
25.03.1942
Дочь: Муравьева (Корниенко) Раиса
Мать ребёнка: Корниенко Ксения
Смерть
Неизвестно