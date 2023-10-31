Клепцова (Герасимова) Ефимия Симонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Клепцова Евдокия Обрамовна
Отец ребёнка: Клепцов Обрам Никитин
Рождение ребёнка
1772
Отец ребёнка: Клепцов Обрам Никитин
Рождение ребёнка
1773
Сын: Клепцов Парфил (Парфен) Обрамов
Отец ребёнка: Клепцов Обрам Никитин
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Клепцова Мария Обрамовна
Отец ребёнка: Клепцов Обрам Никитин
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Клепцова Татьяна Обрамовна
Отец ребёнка: Клепцов Обрам Никитин
Рождение ребёнка
1780
Отец ребёнка: Клепцов Обрам Никитин
Рождение ребёнка
1787
Сын: Клепцов Ефим Обрамов
Отец ребёнка: Клепцов Обрам Никитин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клепцова Пелагея Обрамовна
Отец ребёнка: Клепцов Обрам Никитин
Смерть
Неизвестно