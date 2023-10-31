Клепцова (Герасимова) Ефимия Симонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клепцова (Герасимова) Ефимия Симонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Клепцова Евдокия Обрамовна

Отец ребёнка: Клепцов Обрам Никитин

Рождение ребёнка
1772

Сын: Клепцов Прокопий Обрамов

Отец ребёнка: Клепцов Обрам Никитин

Рождение ребёнка
1773

Сын: Клепцов Парфил (Парфен) Обрамов

Отец ребёнка: Клепцов Обрам Никитин

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Клепцова Мария Обрамовна

Отец ребёнка: Клепцов Обрам Никитин

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Клепцова Татьяна Обрамовна

Отец ребёнка: Клепцов Обрам Никитин

Рождение ребёнка
1780

Сын: Клепцов Ефпатий Обрамов

Отец ребёнка: Клепцов Обрам Никитин

Рождение ребёнка
1787

Сын: Клепцов Ефим Обрамов

Отец ребёнка: Клепцов Обрам Никитин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клепцова Пелагея Обрамовна

Отец ребёнка: Клепцов Обрам Никитин

Смерть
Неизвестно
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