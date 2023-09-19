Клепцов Прокопий Обрамов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Клепцов Обрам Никитин
Мать: Клепцова Ефимия Симонова
Рождение ребёнка
1794
Мать ребёнка: Клепцова Меланья Захаровна
Рождение ребёнка
1795
Сын: Клепцов Василий Прокопьев
Мать ребёнка: Клепцова Меланья Захаровна
Рождение ребёнка
1797
Сын: Клепцов Аврам Прокопьевич
Мать ребёнка: Клепцова Меланья Захаровна
Рождение ребёнка
1800
Сын: Клепцов Потап Прокопьевич
Мать ребёнка: Клепцова Меланья Захаровна
Рождение ребёнка
1809
Сын: Клепцов Савва Прокопьевич
Мать ребёнка: Клепцова Меланья Захаровна
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Клепцова Ксения Прокопьевна
Мать ребёнка: Клепцова Меланья Захаровна
Смерть
Неизвестно