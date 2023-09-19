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Клепцов Прокопий Обрамов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Клепцов Обрам Никитин

Мать: Клепцова Ефимия Симонова

Рождение ребёнка
1794

Сын: Клепцов Зот Прокопьевич

Мать ребёнка: Клепцова Меланья Захаровна

Рождение ребёнка
1795

Сын: Клепцов Василий Прокопьев

Мать ребёнка: Клепцова Меланья Захаровна

Рождение ребёнка
1797

Сын: Клепцов Аврам Прокопьевич

Мать ребёнка: Клепцова Меланья Захаровна

Рождение ребёнка
1800

Сын: Клепцов Потап Прокопьевич

Мать ребёнка: Клепцова Меланья Захаровна

Рождение ребёнка
1809

Сын: Клепцов Савва Прокопьевич

Мать ребёнка: Клепцова Меланья Захаровна

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Клепцова Ксения Прокопьевна

Мать ребёнка: Клепцова Меланья Захаровна

Смерть
Неизвестно
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