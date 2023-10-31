Клепцов Обрам Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клепцов Обрам Никитин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Клепцов Никита Ермолаев

Мать: Клепцова Васса Власова

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Клепцова Евдокия Обрамовна

Мать ребёнка: Клепцова Ефимия Симонова

Рождение ребёнка
1772

Сын: Клепцов Прокопий Обрамов

Мать ребёнка: Клепцова Ефимия Симонова

Рождение ребёнка
1773

Сын: Клепцов Парфил (Парфен) Обрамов

Мать ребёнка: Клепцова Ефимия Симонова

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Клепцова Мария Обрамовна

Мать ребёнка: Клепцова Ефимия Симонова

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Клепцова Татьяна Обрамовна

Мать ребёнка: Клепцова Ефимия Симонова

Рождение ребёнка
1780

Сын: Клепцов Ефпатий Обрамов

Мать ребёнка: Клепцова Ефимия Симонова

Рождение ребёнка
1787

Сын: Клепцов Ефим Обрамов

Мать ребёнка: Клепцова Ефимия Симонова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клепцова Пелагея Обрамовна

Мать ребёнка: Клепцова Ефимия Симонова

Смерть
Неизвестно
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