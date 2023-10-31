Клепцов Обрам Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: Клепцов Никита Ермолаев
Мать: Клепцова Васса Власова
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Клепцова Евдокия Обрамовна
Мать ребёнка: Клепцова Ефимия Симонова
Рождение ребёнка
1772
Мать ребёнка: Клепцова Ефимия Симонова
Рождение ребёнка
1773
Сын: Клепцов Парфил (Парфен) Обрамов
Мать ребёнка: Клепцова Ефимия Симонова
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Клепцова Мария Обрамовна
Мать ребёнка: Клепцова Ефимия Симонова
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Клепцова Татьяна Обрамовна
Мать ребёнка: Клепцова Ефимия Симонова
Рождение ребёнка
1780
Мать ребёнка: Клепцова Ефимия Симонова
Рождение ребёнка
1787
Сын: Клепцов Ефим Обрамов
Мать ребёнка: Клепцова Ефимия Симонова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клепцова Пелагея Обрамовна
Мать ребёнка: Клепцова Ефимия Симонова
Смерть
Неизвестно