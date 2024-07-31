Кургин Михаил Дорофеевич
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Кургин Дорофей Ананиевич
Мать: Анна Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кургина Арина Лазаревна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1818
Дочь: (Кургина) Акулина Михайловна
Мать ребёнка: Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1824
Сын: Кургин Аверьян(Аверкий) Михайлович
Мать ребёнка: Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1827
Сын: Кургин Александр Михайлович
Мать ребёнка: Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: (Кургина) Фекла Михайловна
Мать ребёнка: Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Кургина) Прасковья Михайловна
Мать ребёнка: Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1835
Дочь: (Кургина) Акулина Михайловна
Мать ребёнка: Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Кургин Василий Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно