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Кургин Михаил Дорофеевич

Место рождения

Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Кургин Дорофей Ананиевич

Мать: Анна Андреевна

Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кургина Арина Лазаревна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
1818

Дочь: (Кургина) Акулина Михайловна

Мать ребёнка: Татьяна Ивановна

Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Кургин Аверьян(Аверкий) Михайлович

Мать ребёнка: Татьяна Ивановна

Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Кургин Александр Михайлович

Мать ребёнка: Татьяна Ивановна

Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: (Кургина) Фекла Михайловна

Мать ребёнка: Татьяна Ивановна

Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Кургина) Прасковья Михайловна

Мать ребёнка: Татьяна Ивановна

Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: (Кургина) Акулина Михайловна

Мать ребёнка: Татьяна Ивановна

Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Кургин Василий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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