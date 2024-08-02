Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кургин Дорофей Ананиевич

Рождение ребёнка
1797

Сын: Кургин Николай Дорофеевич

Отец ребёнка: Кургин Дорофей Ананиевич

Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Кургин Михаил Дорофеевич

Отец ребёнка: Кургин Дорофей Ананиевич

Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Кургин Степан Дорофеевич

Отец ребёнка: Кургин Дорофей Ананиевич

Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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