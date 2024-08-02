Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1797
Сын: Кургин Николай Дорофеевич
Отец ребёнка: Кургин Дорофей Ананиевич
Рождение ребёнка
1799
Отец ребёнка: Кургин Дорофей Ананиевич
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: Кургин Дорофей Ананиевич
Смерть
Неизвестно