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Кургин Александр Михайлович

Место рождения

Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Кургин Михаил Дорофеевич

Мать: Татьяна Ивановна

Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья Игнатьевна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Кургин Алексей Александрович

Мать ребёнка: Федосья Игнатьевна

Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Нехорошев (Кургин) Григорий Александрович

Мать ребёнка: Федосья Игнатьевна

Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Анна Александровна

Мать ребёнка: Федосья Игнатьевна

Смерть
1855

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