Кургин Александр Михайлович
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смерти1855
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Кургин Михаил Дорофеевич
Мать: Татьяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосья Игнатьевна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Кургин Алексей Александрович
Мать ребёнка: Федосья Игнатьевна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Нехорошев (Кургин) Григорий Александрович
Мать ребёнка: Федосья Игнатьевна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Анна Александровна
Мать ребёнка: Федосья Игнатьевна
Смерть
1855