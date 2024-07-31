Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1818
Дочь: (Кургина) Акулина Михайловна
Отец ребёнка: Кургин Михаил Дорофеевич
Рождение ребёнка
1824
Сын: Кургин Аверьян(Аверкий) Михайлович
Отец ребёнка: Кургин Михаил Дорофеевич
Рождение ребёнка
1827
Сын: Кургин Александр Михайлович
Отец ребёнка: Кургин Михаил Дорофеевич
Рождение ребёнка
1830
Дочь: (Кургина) Фекла Михайловна
Отец ребёнка: Кургин Михаил Дорофеевич
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Кургина) Прасковья Михайловна
Отец ребёнка: Кургин Михаил Дорофеевич
Рождение ребёнка
1835
Дочь: (Кургина) Акулина Михайловна
Отец ребёнка: Кургин Михаил Дорофеевич
Смерть
Неизвестно