Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кургин Михаил Дорофеевич

Рождение ребёнка
1818

Дочь: (Кургина) Акулина Михайловна

Отец ребёнка: Кургин Михаил Дорофеевич

Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Кургин Аверьян(Аверкий) Михайлович

Отец ребёнка: Кургин Михаил Дорофеевич

Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Кургин Александр Михайлович

Отец ребёнка: Кургин Михаил Дорофеевич

Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: (Кургина) Фекла Михайловна

Отец ребёнка: Кургин Михаил Дорофеевич

Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Кургина) Прасковья Михайловна

Отец ребёнка: Кургин Михаил Дорофеевич

Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: (Кургина) Акулина Михайловна

Отец ребёнка: Кургин Михаил Дорофеевич

Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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