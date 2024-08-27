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Федосья Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кургин Александр Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нехорошев Николай Фёдорович

Рождение ребёнка
1850

Сын: Кургин Алексей Александрович

Отец ребёнка: Кургин Александр Михайлович

Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Нехорошев (Кургин) Григорий Александрович

Отец ребёнка: Кургин Александр Михайлович

Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Анна Александровна

Отец ребёнка: Кургин Александр Михайлович

Рождение ребёнка
1858

Сын: Нехорошев Иван Николаевич

Отец ребёнка: Нехорошев Николай Фёдорович

Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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