Федосья Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1850
Сын: Кургин Алексей Александрович
Отец ребёнка: Кургин Александр Михайлович
Рождение ребёнка
1852
Сын: Нехорошев (Кургин) Григорий Александрович
Отец ребёнка: Кургин Александр Михайлович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Анна Александровна
Отец ребёнка: Кургин Александр Михайлович
Рождение ребёнка
1858
Сын: Нехорошев Иван Николаевич
Отец ребёнка: Нехорошев Николай Фёдорович
Смерть
Неизвестно