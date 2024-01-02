Нехорошев Николай Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Рождение ребёнка
1834
Сын: Нехорошев Семён Николаевич
Мать ребёнка: Нехорошева Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1858
Сын: Нехорошев Иван Николаевич
Мать ребёнка: Нехорошева Федосья Игнатовна
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана