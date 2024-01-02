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Нехорошев Николай Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Нехорошев Фёдор Дементьевич

Мать: Нехорошева Дарья Савельевна

Рождение ребёнка
1834

Сын: Нехорошев Семён Николаевич

Мать ребёнка: Нехорошева Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1858

Сын: Нехорошев Иван Николаевич

Мать ребёнка: Нехорошева Федосья Игнатовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нехорошева Федосья Игнатовна

Развод
Неизвестно

Жена: Нехорошева Мария Ивановна

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

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