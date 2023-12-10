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Черникова Елена Семёнова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.08.1835 ст.

Сын: Черников Иван Никаноров

Отец ребёнка: Черников Никанор Иванов

Ключи, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
?.06.1839

Дочь: Черникова Варвара Никанорова

Отец ребёнка: Черников Никанор Иванов

Рождение ребёнка
1840 ст.

Дочь: Черникова Марья Никанорова

Отец ребёнка: Черников Никанор Иванов

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Черникова Аксинья Никанорова

Отец ребёнка: Черников Никанор Иванов

Рождение ребёнка
25.09.1846 ст.

Сын: Черников Егор Никаноров

Отец ребёнка: Черников Никанор Иванов

Ключи, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черников Никанор Иванов

Смерть
Неизвестно
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