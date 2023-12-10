Черникова Елена Семёнова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.08.1835 ст.
Отец ребёнка: Черников Никанор Иванов
Рождение ребёнка
?.06.1839
Дочь: Черникова Варвара Никанорова
Отец ребёнка: Черников Никанор Иванов
Рождение ребёнка
1840 ст.
Дочь: Черникова Марья Никанорова
Отец ребёнка: Черников Никанор Иванов
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Черникова Аксинья Никанорова
Отец ребёнка: Черников Никанор Иванов
Рождение ребёнка
25.09.1846 ст.
Отец ребёнка: Черников Никанор Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно