Черникова Аксинья Никанорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черникова Аксинья Никанорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Пол

Женский

Отец

1819 г.р.

Мать

1818 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Черников Никанор Иванов

Мать: Черникова Елена Семёнова

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