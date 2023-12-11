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Черникова Аксинья Никанорова
Черникова Аксинья Никанорова
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1842
Пол
Женский
Отец
Черников Никанор Иванов
1819 г.р.
Мать
Черникова Елена Семёнова
1818 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НЧ
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События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец:
Черников Никанор Иванов
Мать:
Черникова Елена Семёнова
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