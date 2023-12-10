Черников Никанор Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смерти1848 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Черников Иван Самойлов
Мать: Гликерия Емельянова
Рождение ребёнка
26.08.1835 ст.
Мать ребёнка: Черникова Елена Семёнова
Рождение ребёнка
?.06.1839
Дочь: Черникова Варвара Никанорова
Мать ребёнка: Черникова Елена Семёнова
Рождение ребёнка
1840 ст.
Дочь: Черникова Марья Никанорова
Мать ребёнка: Черникова Елена Семёнова
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Черникова Аксинья Никанорова
Мать ребёнка: Черникова Елена Семёнова
Рождение ребёнка
25.09.1846 ст.
Мать ребёнка: Черникова Елена Семёнова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Черникова Елена Семёнова
Смерть
1848 ст.