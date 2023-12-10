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Черников Никанор Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

1848 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Черников Иван Самойлов

Мать: Гликерия Емельянова

Рождение ребёнка
26.08.1835 ст.

Сын: Черников Иван Никаноров

Мать ребёнка: Черникова Елена Семёнова

Ключи, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
?.06.1839

Дочь: Черникова Варвара Никанорова

Мать ребёнка: Черникова Елена Семёнова

Рождение ребёнка
1840 ст.

Дочь: Черникова Марья Никанорова

Мать ребёнка: Черникова Елена Семёнова

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Черникова Аксинья Никанорова

Мать ребёнка: Черникова Елена Семёнова

Рождение ребёнка
25.09.1846 ст.

Сын: Черников Егор Никаноров

Мать ребёнка: Черникова Елена Семёнова

Ключи, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черникова Елена Семёнова

Смерть
1848 ст.
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