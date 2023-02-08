Корнеева Марья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Трофим
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Корнеев Дмитрий
Рождение ребёнка
1821
Сын: Корнеев Егор
Отец ребёнка: Корнеев Дмитрий
Рождение ребёнка
1823
Дочь: (Корнеева) Евгения
Отец ребёнка: Корнеев Дмитрий
Рождение ребёнка
1825
Сын: Корнеев Никифор
Отец ребёнка: Корнеев Дмитрий
Рождение ребёнка
1831
Сын: Корнеев Александр
Отец ребёнка: Корнеев Дмитрий
Рождение ребёнка
?.01.1834
Сын: Корнеев Ермолай
Отец ребёнка: Корнеев Дмитрий
Рождение ребёнка
1834
Сын: Корнеев Осип
Отец ребёнка: Корнеев Дмитрий
Рождение ребёнка
?.03.1838
Сын: Корнеев Василий
Отец ребёнка: Корнеев Дмитрий
Смерть
Неизвестно