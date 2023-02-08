Корнеева Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорнеева Марья

Корнеева Марья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1802 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Трофим

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корнеев Дмитрий

Рождение ребёнка
1821

Сын: Корнеев Егор

Отец ребёнка: Корнеев Дмитрий

Пановы Кусты, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: (Корнеева) Евгения

Отец ребёнка: Корнеев Дмитрий

Пановы Кусты, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Корнеев Никифор

Отец ребёнка: Корнеев Дмитрий

Пановы Кусты, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Корнеев Александр

Отец ребёнка: Корнеев Дмитрий

Пановы Кусты, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
?.01.1834

Сын: Корнеев Ермолай

Отец ребёнка: Корнеев Дмитрий

Пановы Кусты, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Корнеев Осип

Отец ребёнка: Корнеев Дмитрий

Пановы Кусты, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
?.03.1838

Сын: Корнеев Василий

Отец ребёнка: Корнеев Дмитрий

Пановы Кусты, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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