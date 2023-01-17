Корнеев Никифор
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смерти09.02.1893
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Корнеев Дмитрий
Мать: Корнеева Марья
Рождение ребёнка
1844
Сын: Корнеев Степан
Мать ребёнка: Корнеева Варвара
село Пановы Куст,ы Львовская Волость, Тамбовской губернии, Российская Империя
Военная служба
1845
Пановы Кусты
Отдан в рекруты
Рождение ребёнка
1849
Сын: Корнеева Марфа
Мать ребёнка: Корнеева Варвара
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Аксинья
Мать ребёнка: Корнеева Варвара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Корнеева Варвара
Смерть
09.02.1893
Ф.1049 О.5 Д.6958 Л.36