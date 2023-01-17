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Корнеев Никифор

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Место рождения

Пановы Кусты, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

09.02.1893

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Корнеев Дмитрий

Мать: Корнеева Марья

Пановы Кусты, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Корнеев Степан

Мать ребёнка: Корнеева Варвара

село Пановы Куст,ы Львовская Волость, Тамбовской губернии, Российская Империя
Военная служба
1845
Пановы Кусты
Отдан в рекруты
Рождение ребёнка
1849

Сын: Корнеева Марфа

Мать ребёнка: Корнеева Варвара

Пановы Кусты, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Аксинья

Мать ребёнка: Корнеева Варвара

Пановы Кусты, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корнеева Варвара

Смерть
09.02.1893
Пановы Кусты, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Ф.1049 О.5 Д.6958 Л.36
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