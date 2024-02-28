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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
201Пановы Кусты, д. каз.при колодцах.7022120578633Церковь православная 1. Ярмарок 6. Базар. Почтовая станция.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
113. Пановы Кусты, село бывшее государственное, дворов 244, жителей 2485, церковь православная, 4 лавки, базар, ярмарка
Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года
Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
село Пановы-Кусты«Пановы-Кусты» п.-т. отделение70
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
65200Пановы Кустысело52°05'41°34'N-37-144
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
68632410111с Пановы Кустысело