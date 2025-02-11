Кистанов / Биркаев Фаддей Матвеевич
мужской, родился 1859, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
МатьАкулина Ильинична1819 г.р.
ОтецКистанов Матвей Спиридонович1818 г.р.
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Кистанов Матвей Спиридонович
Мать: Акулина Ильинична
Дочь: (Кистанова) Анна Фаддеева
Мать ребёнка: Кистанова / Биркаева (Кшуманева) Степанида Степанида/Стефанида Семеновна
Мать ребёнка: Кистанова / Биркаева (Кшуманева) Степанида Степанида/Стефанида Семеновна
Сын: Кистанов / Биркаев Симон Фаддеев
Мать ребёнка: Кистанова / Биркаева (Кшуманева) Степанида Степанида/Стефанида Семеновна
Дочь: (Кистанова, Крест. В Канадее) Наталья Фаддеева
Мать ребёнка: Кистанова / Биркаева (Кшуманева) Степанида Степанида/Стефанида Семеновна
Мать ребёнка: Кистанова / Биркаева (Кшуманева) Степанида Степанида/Стефанида Семеновна
Сын: Кистанов Терентий Фаддеев
Мать ребёнка: Кистанова / Биркаева (Кшуманева) Степанида Степанида/Стефанида Семеновна
Дочь: (Кистанова) Анна Фаддеева
Мать ребёнка: Кистанова / Биркаева (Кшуманева) Степанида Степанида/Стефанида Семеновна
Дочь: (Кистанова) Ольга Фаддеева
Мать ребёнка: Кистанова / Биркаева (Кшуманева) Степанида Степанида/Стефанида Семеновна
Дочь: (Кистанова) Матрена Фаддеева
Мать ребёнка: Кистанова / Биркаева (Кшуманева) Степанида Степанида/Стефанида Семеновна
Мать ребёнка: Кистанова / Биркаева (Кшуманева) Степанида Степанида/Стефанида Семеновна
Дочь: (Кистанова) Федосья Выд. Св-Во В 1937 Фаддеева
Мать ребёнка: Кистанова / Биркаева (Кшуманева) Степанида Степанида/Стефанида Семеновна
Мать ребёнка: Кистанова / Биркаева (Кшуманева) Степанида Степанида/Стефанида Семеновна