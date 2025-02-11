Кистанов / Биркаев Фаддей Матвеевич 1859 — найти родственников по фамилии на Familio

Кистанов / Биркаев Фаддей Матвеевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1859, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
Акулина Ильинична1819 г.р.
Отец
Кистанов Матвей Спиридонович1818 г.р.
Супруги
Кистанова / Биркаева (Кшуманева) Степанида Степанида/Стефанида Семеновна14.11.1856 г.р.
Дети
(Кистанова) Анна Фаддеева29.01.1879 г.р.
Кистанов Иван Фаддеевич21.06.1880 г.р.
Показать еще 10
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Кистанов Матвей Спиридонович

Мать: Акулина Ильинична

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
30.01.1878

Жена: Кистанова / Биркаева (Кшуманева) Степанида Степанида/Стефанида Семеновна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
29.01.1879

Дочь: (Кистанова) Анна Фаддеева

Мать ребёнка: Кистанова / Биркаева (Кшуманева) Степанида Степанида/Стефанида Семеновна

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
21.06.1880

Сын: Кистанов Иван Фаддеевич

Мать ребёнка: Кистанова / Биркаева (Кшуманева) Степанида Степанида/Стефанида Семеновна

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
10.05.1882

Сын: Кистанов / Биркаев Симон Фаддеев

Мать ребёнка: Кистанова / Биркаева (Кшуманева) Степанида Степанида/Стефанида Семеновна

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
19.08.1883

Дочь: (Кистанова, Крест. В Канадее) Наталья Фаддеева

Мать ребёнка: Кистанова / Биркаева (Кшуманева) Степанида Степанида/Стефанида Семеновна

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
24.11.1885

Сын: Кистанов Степан Фадеевич

Мать ребёнка: Кистанова / Биркаева (Кшуманева) Степанида Степанида/Стефанида Семеновна

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
09.04.1888

Сын: Кистанов Терентий Фаддеев

Мать ребёнка: Кистанова / Биркаева (Кшуманева) Степанида Степанида/Стефанида Семеновна

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
29.01.1890

Дочь: (Кистанова) Анна Фаддеева

Мать ребёнка: Кистанова / Биркаева (Кшуманева) Степанида Степанида/Стефанида Семеновна

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
12.07.1891

Дочь: (Кистанова) Ольга Фаддеева

Мать ребёнка: Кистанова / Биркаева (Кшуманева) Степанида Степанида/Стефанида Семеновна

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
25.03.1893

Дочь: (Кистанова) Матрена Фаддеева

Мать ребёнка: Кистанова / Биркаева (Кшуманева) Степанида Степанида/Стефанида Семеновна

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
14.04.1895

Сын: Кистанов Федор Фаддеев

Мать ребёнка: Кистанова / Биркаева (Кшуманева) Степанида Степанида/Стефанида Семеновна

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
01.06.1897

Дочь: (Кистанова) Федосья Выд. Св-Во В 1937 Фаддеева

Мать ребёнка: Кистанова / Биркаева (Кшуманева) Степанида Степанида/Стефанида Семеновна

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
07.11.1899

Сын: Кистанов Михаил Фаддеев

Мать ребёнка: Кистанова / Биркаева (Кшуманева) Степанида Степанида/Стефанида Семеновна

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.