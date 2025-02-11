(Кистанова) Ольга Фаддеева
женский, родилась 12.07.1891, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецКистанов / Биркаев Фаддей Матвеевич1859 г.р.
МатьКистанова / Биркаева (Кшуманева) Степанида Степанида/Стефанида Семеновна14.11.1856 г.р.
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Место
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Рождение
12.07.1891
Отец: Кистанов / Биркаев Фаддей Матвеевич
Мать: Кистанова / Биркаева (Кшуманева) Степанида Степанида/Стефанида Семеновна
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно