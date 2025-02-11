(Кистанова) Ольга Фаддеева 12.07.1891 — найти родственников по фамилии на Familio

(Кистанова) Ольга Фаддеева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 12.07.1891, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Кистанов / Биркаев Фаддей Матвеевич1859 г.р.
Мать
Кистанова / Биркаева (Кшуманева) Степанида Степанида/Стефанида Семеновна14.11.1856 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1891

Отец: Кистанов / Биркаев Фаддей Матвеевич

Мать: Кистанова / Биркаева (Кшуманева) Степанида Степанида/Стефанида Семеновна

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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