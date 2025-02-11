Кистанов Матвей Спиридонович 1818 — найти родственников по фамилии на Familio

Кистанов Матвей Спиридонович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1818, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 29.08.1864, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Кистанов Спиридон Рекрут В 1828 Г. Тимофеев1801 г.р.
Мать
Матрена Васильевна1798 г.р.
Супруги
Акулина Ильинична1819 г.р.
Дети
(Кистанова) Елизавета Матвеевна1844 г.р.
(Кистанова) Александра Матвеевна1847 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Кистанов Спиридон Рекрут В 1828 Г. Тимофеев

Мать: Матрена Васильевна

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина Ильинична

Место жительства
1835
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

29

Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Кистанова) Елизавета Матвеевна

Мать ребёнка: Акулина Ильинична

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Кистанова) Александра Матвеевна

Мать ребёнка: Акулина Ильинична

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
28.06.1849

Сын: Кистанов Афанасий Матвеевич

Мать ребёнка: Акулина Ильинична

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

44 семья

Рождение ребёнка
01.05.1852

Дочь: Конакова (Кистанова) Ирина Матвеевна

Мать ребёнка: Акулина Ильинична

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1854

Сын: Кистанов Егор Матвеевич

Мать ребёнка: Акулина Ильинична

Рождение ребёнка
01.07.1857

Дочь: (Кистанова) Марфа Матвеевна

Мать ребёнка: Акулина Ильинична

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

35 семья

Рождение ребёнка
1859

Сын: Кистанов / Биркаев Фаддей Матвеевич

Мать ребёнка: Акулина Ильинична

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
20.12.1860

Дочь: (Кистанова) Мелания Матвеевна

Мать ребёнка: Акулина Ильинична

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
29.08.1864
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Причина смерти: умер в 43 года

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