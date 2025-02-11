Кистанов Матвей Спиридонович
мужской, родился 1818, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 29.08.1864, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецКистанов Спиридон Рекрут В 1828 Г. Тимофеев1801 г.р.
МатьМатрена Васильевна1798 г.р.
Супруги
Акулина Ильинична1819 г.р.
Дети
(Кистанова) Елизавета Матвеевна1844 г.р.
(Кистанова) Александра Матвеевна1847 г.р.Показать еще 6
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Место
Комментарий
Рождение
1818
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина Ильинична
Место жительства
1835
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Кистанова) Елизавета Матвеевна
Мать ребёнка: Акулина Ильинична
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Кистанова) Александра Матвеевна
Мать ребёнка: Акулина Ильинична
Рождение ребёнка
28.06.1849
Сын: Кистанов Афанасий Матвеевич
Мать ребёнка: Акулина Ильинична
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
01.05.1852
Дочь: Конакова (Кистанова) Ирина Матвеевна
Мать ребёнка: Акулина Ильинична
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Акулина Ильинична
Рождение ребёнка
01.07.1857
Дочь: (Кистанова) Марфа Матвеевна
Мать ребёнка: Акулина Ильинична
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
1859
Сын: Кистанов / Биркаев Фаддей Матвеевич
Мать ребёнка: Акулина Ильинична
Рождение ребёнка
20.12.1860
Дочь: (Кистанова) Мелания Матвеевна
Мать ребёнка: Акулина Ильинична
Смерть
29.08.1864