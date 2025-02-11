Кистанов Степан Фадеевич 24.11.1885 — найти родственников по фамилии на Familio

Кистанов Степан Фадеевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 24.11.1885, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 10.05.1892, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Кистанов / Биркаев Фаддей Матвеевич1859 г.р.
Мать
Кистанова / Биркаева (Кшуманева) Степанида Степанида/Стефанида Семеновна14.11.1856 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1885

Отец: Кистанов / Биркаев Фаддей Матвеевич

Мать: Кистанова / Биркаева (Кшуманева) Степанида Степанида/Стефанида Семеновна

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
10.05.1892
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Причина смерти: от кори

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