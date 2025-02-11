Кистанов Степан Фадеевич
мужской, родился 24.11.1885, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 10.05.1892, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецКистанов / Биркаев Фаддей Матвеевич1859 г.р.
МатьКистанова / Биркаева (Кшуманева) Степанида Степанида/Стефанида Семеновна14.11.1856 г.р.
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Рождение
24.11.1885
Отец: Кистанов / Биркаев Фаддей Матвеевич
Мать: Кистанова / Биркаева (Кшуманева) Степанида Степанида/Стефанида Семеновна
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
10.05.1892
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область