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Ананьин Федор (Феодор) Михайлович

Место рождения

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Ананьин Михайло (Михаил) Еремеевич

Мать: Ананьина Агафья Алексеевна

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Между 1849 и 1859

Жена: Ананьина Евдокия Степановна

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
22.07.1868

Сын: Ананьин Роман Федорович

Мать ребёнка: Ананьина Евдокия Степановна

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
01.02.1870

Дочь: Тихонова (Ананьина) Анна Федоровна

Мать ребёнка: Ананьина Евдокия Степановна

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
01.09.1873

Дочь: Ананьина Марфа Федоровна

Мать ребёнка: Ананьина Евдокия Степановна

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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