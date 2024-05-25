Ананьин Федор (Феодор) Михайлович
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Бракосочетание
Между 1849 и 1859
Рождение ребёнка
22.07.1868
Мать ребёнка: Ананьина Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
01.02.1870
Дочь: Тихонова (Ананьина) Анна Федоровна
Мать ребёнка: Ананьина Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
01.09.1873
Дочь: Ананьина Марфа Федоровна
Мать ребёнка: Ананьина Евдокия Степановна
Смерть
Неизвестно