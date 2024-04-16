Ананьин Михайло (Михаил) Еремеевич
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смерти02.06.1864
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1827
Сын: Ананьин Федор (Феодор) Михайлович
Мать ребёнка: Ананьина Агафья Алексеевна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Ананьин Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Ананьина Агафья Алексеевна
Смерть
02.06.1864
от чахотки