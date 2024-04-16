Ананьин Михайло (Михаил) Еремеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ананьин Михайло (Михаил) Еремеевич

Место рождения

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1807

Дата смерти

02.06.1864

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: Ананьина Евдокия Игнатьевна

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ананьина Агафья Алексеевна

Рождение ребёнка
1827

Сын: Ананьин Федор (Феодор) Михайлович

Мать ребёнка: Ананьина Агафья Алексеевна

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1831

Сын: Ананьин Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Ананьина Агафья Алексеевна

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
02.06.1864
Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
от чахотки

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