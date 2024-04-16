Ананьина Агафья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнаньина Агафья Алексеевна

Ананьина Агафья Алексеевна

Место рождения

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1814

Дата смерти

28.09.1873

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ананьин Михайло (Михаил) Еремеевич

Рождение ребёнка
1827

Сын: Ананьин Федор (Феодор) Михайлович

Отец ребёнка: Ананьин Михайло (Михаил) Еремеевич

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1831

Сын: Ананьин Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Ананьин Михайло (Михаил) Еремеевич

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Место жительства
1849
Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
28.09.1873
Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
от горячки

Мы используем куки для улучшения работы сайта.