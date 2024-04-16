Ананьина Агафья Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смерти28.09.1873
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1827
Сын: Ананьин Федор (Феодор) Михайлович
Отец ребёнка: Ананьин Михайло (Михаил) Еремеевич
Рождение ребёнка
1831
Сын: Ананьин Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Ананьин Михайло (Михаил) Еремеевич
Место жительства
1849
Смерть
28.09.1873
от горячки