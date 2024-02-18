Ананьина Евдокия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ананьина Евдокия Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1849 и 1859

Муж: Ананьин Федор Михайлович

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Место жительства
1859
Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
22.07.1868

Сын: Ананьин Роман Федорович

Отец ребёнка: Ананьин Федор Михайлович

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
01.02.1870

Дочь: Ананьина Анна Федоровна

Отец ребёнка: Ананьин Федор Михайлович

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
01.09.1873

Дочь: Ананьина Марфа Федоровна

Отец ребёнка: Ананьин Федор Михайлович

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно
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