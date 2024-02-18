Ананьина Евдокия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Между 1849 и 1859
Место жительства
1859
Рождение ребёнка
22.07.1868
Отец ребёнка: Ананьин Федор Михайлович
Рождение ребёнка
01.02.1870
Дочь: Ананьина Анна Федоровна
Отец ребёнка: Ананьин Федор Михайлович
Рождение ребёнка
01.09.1873
Дочь: Ананьина Марфа Федоровна
Отец ребёнка: Ананьин Федор Михайлович
Смерть
Неизвестно