Моризев (Маризин) Василий Каллиникович 24.01.1873 — найти родственников по фамилии на Familio

Моризев (Маризин) Василий Каллиникович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 24.01.1873, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
(Александра Егорова) Александра Иванова / Александра Егорова1846 г.р.
Отец
Моризев (Маризин) Каллиник Евдокимов22.07.1851 г.р.
Супруги
Моризев (Маризин) Домна ЕгоровнаНеизвестно г.р.
Дети
(Моризева (Маризина)) Параскева14.10.1897 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1873

Отец: Моризев (Маризин) Каллиник Евдокимов

Мать: (Александра Егорова) Александра Иванова / Александра Егорова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
13.10.1891

Жена: Моризев (Маризин) Домна Егоровна

Рождение ребёнка
14.10.1897

Дочь: (Моризева (Маризина)) Параскева

Мать ребёнка: Моризев (Маризин) Домна Егоровна

Смерть
Неизвестно

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