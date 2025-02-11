Моризев (Маризин) Василий Каллиникович
мужской, родился 24.01.1873, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецМоризев (Маризин) Каллиник Евдокимов22.07.1851 г.р.
Супруги
Моризев (Маризин) Домна ЕгоровнаНеизвестно г.р.
Дети
(Моризева (Маризина)) Параскева14.10.1897 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
24.01.1873
Отец: Моризев (Маризин) Каллиник Евдокимов
Мать: (Александра Егорова) Александра Иванова / Александра Егорова
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
13.10.1891
Рождение ребёнка
14.10.1897
Дочь: (Моризева (Маризина)) Параскева
Мать ребёнка: Моризев (Маризин) Домна Егоровна
Смерть
Неизвестно