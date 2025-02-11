Моризев (Маризин) Домна Егоровна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Моризев (Маризин) Василий Каллиникович24.01.1873 г.р.
Дети
(Моризева (Маризина)) Параскева14.10.1897 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.10.1891
Рождение ребёнка
14.10.1897
Дочь: (Моризева (Маризина)) Параскева
Отец ребёнка: Моризев (Маризин) Василий Каллиникович
Смерть
Неизвестно