Моризев (Маризин) Домна Егоровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Моризев (Маризин) Домна Егоровна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Моризев (Маризин) Василий Каллиникович24.01.1873 г.р.
Дети
(Моризева (Маризина)) Параскева14.10.1897 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.10.1891

Муж: Моризев (Маризин) Василий Каллиникович

Рождение ребёнка
14.10.1897

Дочь: (Моризева (Маризина)) Параскева

Отец ребёнка: Моризев (Маризин) Василий Каллиникович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.