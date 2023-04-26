Александра Иванова/Егорова
Место рождениядер. Самодуровка
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Егор Иванов
дер. Самодуровка
Бракосочетание
19.?.1869
Рождение ребёнка
1870
Сын: Моризев (маризин) Косьма Калентиевич
Отец ребёнка: Моризев (маризин) Калентий (Каллиник) Евдокимович
Рождение ребёнка
24.01.1873
Сын: Моризев (маризин) Василий Каллиникович
Отец ребёнка: Моризев (маризин) Калентий (Каллиник) Евдокимович
Смерть
Неизвестно