Александра Иванова/Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александра Иванова/Егорова

Место рождения

дер. Самодуровка

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Егор Иванов

Мать: не указана

дер. Самодуровка
Бракосочетание
19.?.1869

Муж: Моризев (маризин) Калентий (Каллиник) Евдокимович

Рождение ребёнка
1870

Сын: Моризев (маризин) Косьма Калентиевич

Отец ребёнка: Моризев (маризин) Калентий (Каллиник) Евдокимович

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.01.1873

Сын: Моризев (маризин) Василий Каллиникович

Отец ребёнка: Моризев (маризин) Калентий (Каллиник) Евдокимович

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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