Моризев (Маризин) Калентий (Каллиник) Евдокимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1851 и 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1851 и 1852
Бракосочетание
19.?.1869
Рождение ребёнка
1870
Сын: Моризев (маризин) Косьма Калентиевич
Мать ребёнка: Александра Иванова/Егорова
Рождение ребёнка
24.01.1873
Сын: Моризев (маризин) Василий Каллиникович
Мать ребёнка: Александра Иванова/Егорова
Смерть
Неизвестно