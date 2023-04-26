Моризев (Маризин) Калентий (Каллиник) Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моризев (Маризин) Калентий (Каллиник) Евдокимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1851 и 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1851 и 1852

Отец: Моризев (маризин) Евдоким Степанович

Мать: Моризева (маризина) Авдотья (Евдокия) Дементьевна

Бракосочетание
19.?.1869

Жена: Александра Иванова/Егорова

Рождение ребёнка
1870

Сын: Моризев (маризин) Косьма Калентиевич

Мать ребёнка: Александра Иванова/Егорова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.01.1873

Сын: Моризев (маризин) Василий Каллиникович

Мать ребёнка: Александра Иванова/Егорова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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