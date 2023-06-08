Ильюшенко Семён Антонович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1890 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.01.1892 ст.
Сын: Ильюшенко Ксенофонт Семёнович
Мать ребёнка: Ильюшенко (Шалдо) Марфа Тарасовна
Рождение ребёнка
17.11.1894 ст.
Сын: Ильюшенко Филипп Семёнович
Мать ребёнка: Ильюшенко (Шалдо) Марфа Тарасовна
Рождение ребёнка
06.11.1896 ст.
Дочь: Ильюшенко Клавдия Семёновна
Мать ребёнка: Ильюшенко (Шалдо) Марфа Тарасовна
Рождение ребёнка
18.08.1906 ст.
Дочь: Ильюшенко Фёкла Семёновна
Мать ребёнка: Ильюшенко (Шалдо) Марфа Тарасовна
Рождение ребёнка
23.11.1910 ст.
Сын: Ильюшенко Григорий Семёнович
Мать ребёнка: Ильюшенко (Шалдо) Марфа Тарасовна
Рождение ребёнка
04.02.1913 ст.
Дочь: Ильюшенко Анна Семёновна
Мать ребёнка: Ильюшенко (Шалдо) Марфа Тарасовна
Смерть
Неизвестно